شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الدقي (تفاصيل)‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حى «الدقى» للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مصدق، ونادى الصيد، ومحى الدين أبوالعز، والمساحه، وعبدالرحيم صبرى، وجابر بن حيان، وميشيل باخوم، وبين السريات، حيث تراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجارى، وما بين 260 جنيها إلى 800 جنيه للمتر الإداري، وما بين 180 إلى 640 جنيها للمتر السكنى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16.

تحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالدقي

كما شمل القرار تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى، والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى، ومن كوبرى الدقى حتى آخره، وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى، ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل، وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب، ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان، وشارع أحمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة، حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجارى، وما بين 320 جنيها إلى 1920 جنيها للتصالح الإدارى، وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكنى.