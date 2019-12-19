شكرا لقرائتكم خبر عن جوانا سانز تتغزل فى زوجها دانى ألفيس تحت سفح الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمام كبير من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، بزايارة النجم البرازيلى دانى ألفيس، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى مصر برفقة زوجته، حيث زار ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز العديد من المناطق السياحية.

الثنائى زارا الأهرامات والمتحف المصرى، وهرم زوسر، وأبديا اعجابهما بالحضارة المصرية القديمة، وعظمة البناء والانشاء بها.



دانى ألفيس وزوجته

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جوانا سانز نشرت صورة مع دانى ألفيس أمام الأهرامات وأبو الهول وعلقت قائلة: "أحب اكتشاف أماكن جديدة بين يديك.. هل يمكن أن تكون هناك سفريات أفضل؟ فهو يلتقط لى صورا، ويضحك، يعطينى الحب".

ومن خلال "ستورى" انستجرام، ظهر الثنائى فى الأقصر لمشاهدة الأثار المصرية القديمة، بعدما قضيا 3 أيام فى القاهرة.

وكان لاعب الكرة البرازيلى قد زار خلال الأيام الماضية المتحف المصرى بالتحرير، تضمنت زيارة آثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقد أبدى ألفيس إعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعات المتحف.