شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس توقع امتياز تشغيل محطة الرورو "دحرجة السيارات" بـ 150مليوم دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس، عقد امتياز بين الهيئة وأكبر تحالف عالمي لتشغيل محطة الرورو -دحرجة السيارات- بشرق بورسعيد باستثمارات 150 مليون دولار.

يحيى زكى بعد التوقيع وقالت صفحة المتحدث باسم الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل " فيس بوك": وقد تحقق الحلم.. وبعد الافتتاحات الرئاسية للأرصفة الجديدة ومن #شرق_بورسعيد بعد جلسات ومفاوضات ومجهود فريق عمل الهيئة الاقتصادية.. توج هذا الجهد بتوفيق الله بتوقيع عقد امتياز بين الهيئة اليوم وأكبر تحالف عالمي والذي سيقوم بتشغيل محطة الرورو -دحرجة السيارات -بشرق بورسعيد باستثمارات 150 مليون دولار.. شكرا لكل من شارك في قصة النجاح .. شكرا لمن عملنا معهم قيادات لها كل الشكر والتقدير..جنود مقاتلون وراء قصة النجاح أبطال الشمالية".

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