شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة عن إصابات أنفلونزا الخنازيز: "نزلة برد" ولا داع للقلق والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا النوع هو شكل من أشكال الأنفلونزا الموسمية "نزلة برد عادية" ولا داع لحالة القلق التى تنتاب الأهالى مؤخرا عقب شائعات إصابة ووفاة تلاميذ نتيجة الإصابة بهذا النوع من الانفلونزا.
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى، أن فريقا من قطاع الطب الوقائى يقوم يوميًا بالمرور على المدارس للتوعية بكيفية التعامل مع الأمراض الموسمية وخاصة الإنفلونزا، كما تم توزيع برتوكولات التعامل مع أنواع الأنفلونزا المختلفة على المستشفيات الحكومية وأيضا المستشفيات الخاصة من خلال التنسيق مع إدارة العلاج الحر.
وطالب الأهالي لعدم القلق والرعب من إصابة ذويهم لهذا النوع من الأنفلونزا، أو تناول لقاح "التاميفلو" من تلقاء أنفسهم دون استشارة طبيب، مطالبًا الأهالى باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوجه فورا للطبيب المعالج لأخذ الدواء المناسب، مع التأكيد على أهمية التواجد فى أماكن جيدة التهوية بعيدا عن الازدحام، والتنبيه على الطلاب بعدم العطس وسط زملائهم وغسيل الأيدى والبعد عن الزحام وعدم لمس أعينه بعد العطس، وغيرها من الإجراءات الوقائية المتبعة فى مثل هذه الحالات.
وفينا يتعلق ببعض المدارس الدولية التى أعلنت تعليق الدراسة بها نتيجة إصابة بعض التلاميذ بإنفلونزا الخنازيز، قال رئيس قطاع الطب الوقائي ان وفدا من القطاع كان متواجدا بتلك المدارس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وقام بعمل جميع الإجراءات الوقائية وان ادارة المدرسة أبلغتهم انها ستغلق الدراسة بسبب اجازة الكريسماس وليس بسبب وجود امراض معدية أو وبائية.
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