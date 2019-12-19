إثيوبيا: سنحصل على قرضين بقيمة 140 مليون دولار من السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة إثيوبيا اليوم الخميس، إنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، وذلك فى إشارة جديدة إلى دعم الدولة الخليجية للتنمية بإثيوبيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر بعد لقاء أبى أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومى السعودى إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه. Advertisements وبعد فترة قصيرة من تولى أبى المنصب، تعهدت الإمارات فى يونيو 2018 بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وفى الأسبوع الماضى، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولى بما إجماليه 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية فى إثيوبيا.

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