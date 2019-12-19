شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لندن بالقاهرة: جونسون دعا السيسى لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، يناير المقبل فى العاصمة البريطانية لندن.



السفير البريطانى لدى القاهرة

وأكد السفير البريطانى عبر تويتر، أن المملكة تستهدف أن تصبح أفضل شريك لأفريقيا، وقال : "خلال مكالمة هاتفية، قام رئيس الوزراء جونسون بدعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن يناير المقبل، هدفنا ان تصبح المملكة المتحدة افضل شريك لأفريقيا وأكبر مستثمر له تأثير إيجابي".

وكان الرئيس السيسى، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة السيد "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.