شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "مكة" بطلة إعلان محمد صلاح لإحدى الشركات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة، تظهر مكة، ابن النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، فى إعلان مع والدها، وذلك فى نسخة جديدة من إعلان محمد صلاح لصالح، إحدى الشركات الشهيرة.





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الإعلان الذى نشره محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام، حقق أكثر من 50 ألف مشاهدة خلال 5 دقائق فقط، فيما أثنى الكثيرون على فكرة ظهور ابنته فى الإعلان.

وشارك محمد صلاح أمس فى مباراة فريقه ليفربول أمام "مونتيرى" المكسيكى، فى قبل نهائى كأس العالم للأندية المقامة فى الدوحة، وفاز بهدفين مقابل هدف، ليلاقى فريق فلامنجو البرازيلى فى النهائى.