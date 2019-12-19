وزير الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى للمول التجارى بالعلمين الجديدة صيف 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، أن بروتوكولات التفاهم الثلاثة التى تم توقيعها بشأن مدينة العلمين الجديدة، تتضمن إحداهما إدارة وصيانة العقارات بمدينة العلمين الجديدة .
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن مذكرة التفاهم الثانية مع إحدى الشركات تختص بإدارة المول التجارى بمدينة العلمين وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى صيف 2020.
وقال أن البروتوكول الثالث مع شركة لبنانية، لإدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة يهدف لضمان وجود خدمات على الكورنيش بالمدينة.
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