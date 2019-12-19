شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مختلفة لمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توقيع 3 مذكرات تفاهم تتعلق بمدينة العلمين الجديدة ، الأولى تتضمن تكوين تحالف لتكوين شركة جديدة تكون مسئولة عن إدارة وصيانة العقارات بمشروعات مدينة العلمين الجديدة. ويشمل بروتوكول التعاون الثانى، مع إحدى الشركات لإدارة وتسويق وصيانة المول التجارى بمدينة العلمين الجديدة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى 2020. ويتضمن البروتوكول الثالث، مع شركة لبنانية، لإدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة . Advertisements

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