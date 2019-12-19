شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات عبد المجيد تبون: سحب لقب الفخامة عن رئيس الجزائر واستبداله بالسيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما أصدر قرارين آخرين، بتقليد أوسمة مصاف الاستحقاق الوطنى لكلًا من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، و رئيس الأركان للجيش، أحمد قايد صالح.

وأدى الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

وتعهد تبون خلال أداء اليمين بأن يحترم البلاد ويحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

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وتضمن مراسم التنصيب، قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التى تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالى لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.

وكان المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأى طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.