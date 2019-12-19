شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. الكنيسة: قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” مزيدا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة الواحدة مساء..

الكنيسة: قداس عيد الميلاد المجيد يقام فى العاصمة الإدارية 6 يناير المقبل

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤشر الفتوى: فتاوى "القاعدة" و"داعش" شكلتا 75% من أفكار التنظيمات الإرهابية

في إطار تتبعه للنشاط الإفتائي للتنظيمات الإرهابية خلال عام 2019؛ كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم؛ بعدما رصد ما تجاوز 3000 فتوى من أكثر من 2500 إصدار للتنظيمات أن الفتوى مثلت 92% من مضمون الخطاب الإرهابي، 51% منها فتاوى "جهادية".

الصحة: قدمنا خدمات مجانية لـ80 ألف مواطن خلال النصف الأول من ديسمبر

أعلن وزير الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بأعمال الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفاً و979 مواطناً من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر ديسمبر الحالى.

السجون تفرج عن 416 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

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أفرج قطاع السجون عن 416 سجينا بـ عفو رئاسي وشرطى تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

عبد المجيد تبون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بحضور كبار الشخصيات

أدى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى المنتخب، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، ليبدأ بعد ذلك المهام التي يستهلها الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة التى ستقود المرحلة المقبلة، وسط كبار شخصيات ومؤسسات الدولة بقصر الأمم، وتنتهى بقصر المرادية.

الزراعة: فتح باب تصدير الأسماك لـ6 دول أوروبية واعتماد 10 منشآت لدول عربية

قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه خلال العام الجارى، تم فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل المانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وانجلترا، بالإضافة إلى فتح باب تصدير الأسماك إلى دولة الأردن، بعد زيارة وفد فنى للمنشآت المعتمدة والمزارع المصرية والتأكد من سلامة سلسلة الإنتاج تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة فى إنتاج وتداول الأسماك.

قمة كوالالمبور.. زعماء التطرف والإرهاب يبحثون شئون 1.6 مليار مسلم

تنعقد فى هذه الأثناء قمة إسلامية مصغرة فى العاصمة الماليزية كولالمبور، لقاء هدفه خلق منصة بديلة لمنظمة التعاون الإسلامى القائمة منذ نصف قرن، بحسب مراقبون.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإسماعيلى.. أجايى بديل رمضان صبحى وأزارو فى الهجوم

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على التشكيل المتوقع الذى سيخوض به لقاء الإسماعيليى فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.