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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة الصف والان مع تفاصيل الخبر
وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.
حيث جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها
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