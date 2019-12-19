شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بنطاق مركز ومدينة الصف للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية فى حاله وجود أنشطة صناعية وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح. وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م. Advertisements حيث جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة الصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.