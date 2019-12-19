شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال الأحمر المصرى يستعرض أضرار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بحفل ختام مهرجان أفلام الهجرة الدولى بالمركز العام للهلال بمدينة نصر، احتفالا بيوم المهاجر العالمى، حيث يحتفل به 100 دولة حول العالم سنويا وأن السفارة السويسرية والسفارة المكسيكية بجانب أكثر من 18 مركزا ثقافيا فى مصر قاموا بعرض أفلام بالمهرجان.

شهد حفل الختام الدكتورة آمال إمام مدير إدارة الشباب والتطوع الهلال الأحمر المصرى وهوغو تافاريش أوغوشتو مسئول برامج قسم تنقل العمالة والتنمية البشرية منظمة الهجرة الدولية، وكذلك مشاركة فرقة أطفال مؤسسة "سوريا الغد" وفرقة "أبو شعر" السورية و تضمن الاحتفال عرض موسيقى من الفلكلور السورى واختتم بعرض فيلمين وثائقيين عن الهجرة.

وشارك الهلال الأحمر المصرى بالمهرجان من خلال عرض أفلام وثائقية قصيرة تروى قصص واقعية تعكس الجوانب الاجتماعية والثقافية والإنسانية المتعلقة بالهجرة، وكذلك التوعية بخطر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وذلك داخل فروع الهلال الأحمر المصرى فى 6 محافظات هما الإسكندرية، أسيوط، كفرالشيخ، الدقهلية ، الفيوم و القاهرة وبحضور أكثر من 400 شاب من المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى وأعضاء بالمجتمع وتبعها نقاشات وعروض مسرحية حول موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.





حفل ختام مهرجان افلام الهجرة الدولى (1)



حفل ختام مهرجان افلام الهجرة الدولى (2)

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حفل ختام مهرجان افلام الهجرة الدولى (3)



حفل ختام مهرجان افلام الهجرة الدولى (4)



حفل ختام مهرجان افلام الهجرة الدولى (5)



