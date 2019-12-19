شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد اللواء عصام الخولى على مدرسة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
وقال المحافظ إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه وجاء القرار بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.
يذكر أن محافظة الجيزة نظمت مؤخراً حفل لتكريم أبناء وأسر الشهداء من الجيش والشرطة، كما سلمت أبناء الشهداء دراجات هوائية وجوائز عينية عليها أسماء الشهداء.
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