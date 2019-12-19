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محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد اللواء عصام الخولى على مدرسة بالشيخ زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولى، على مدرسة الحى الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد.

 

وقال المحافظ إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه وجاء القرار بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.

 

يذكر أن محافظة الجيزة نظمت مؤخراً حفل لتكريم أبناء وأسر الشهداء من الجيش والشرطة، كما سلمت أبناء الشهداء دراجات هوائية وجوائز عينية عليها أسماء الشهداء.

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