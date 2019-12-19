شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محورى الحجاز وجسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارعى الحجاز وجسر السويس، التى تقوم بهما مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة. وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق ورئيس حى مصر الجديدة سرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحورين ورفع تراكمات ومخلفات الحفر اولا بأول ، وتكثيف أعمال الانارة بزيادة عدد الأعمدة وصيانة الموجود فعلياً ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات انارة مزدوجة حديثة لتكثيف اعمال الانارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره. وخلال الجولة أكد المحافظ أن شارع الحجاز يعد محور مرورى هام بشرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالى 5,300 كيلومتر بدءاً من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مروراً بميادين روكسي والمحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة، مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة وأكد علي سرعة الانتهاء من اعمال التطوير، وبلغت نسبة التنفيذ به 65% كذلك محور جسر السويس بطول امتداده من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بطول 5 كم، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 35% تشمل توسعة للشارع وإعادة رصف مع تطوير الأرصفة وتقليم الأشجار وتزويد الإنارة العامة مع مراعاة تخصيص أماكن لانتظار السيارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محورى الحجاز وجسر السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.