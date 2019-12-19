شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 200 ألف جمل مستورد للتأكد من خلوهم من الأمراض المحجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه خلال العام الجارى تم فحص 200 ألف رأس من الجمال الواردة عبر المنافذ الجنوبية للكشف عن الأمراض المحجرية مرض حمى الوادى المتصدع والميرس "كورونا "والأمراض الطفيلية، للتأكد من خلوهم من الأمراض العابرة للحدود وللحد من تأثيرها الضار على الثروة الحيوانية.

وأضاف تقرير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الذى تم عرضة على وزارة الزراعة ، وحصل ”الخليج 365”، على نسخه منه أنه تم اختيار المعمل المرجعى لسلامه الأغذية بالمعهد من جانب الاتحاد الأفريقى كمركز مرجعى متميز لسلامه الغذاء بأفريقيا، كما ساهم المعهد فى تيسير حركة الخيول العربية داخل مصر أو تصديرها إلى الخارج، وذلك من خلال إجراء الاختبارات المحجرية واثبات النسب فى الخيول حيث تم فحص 2000 عينة للكشف عن الأمراض المحجرية ويعد المعهد رائد فى مصر والشرق الأوسط فى هذا المجال.