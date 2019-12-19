شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الدولية الأمريكية بالتجمع تكشف حقيقة إصابة طفلة بأنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة المدرسة الدولية الأمريكية بالتجمع الخامس، حقيقة إصابة طفلة فى مرحلة رياض الأطفال بـ أنفلونزا الخنازير، موضحة أن الطفلة انقطعت عن المدرسة لمدة 5 أيام وأبلغ ولى الأمر المدرسة بعد عرضها على طبيب مختص.

وأوضحت إدارة المدرسة الأمريكية لـ ”الخليج 365”، أنه على الفور قامت المدرسة بإبلاغ الإدارة الصحية بالتجمع ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتابعت لجنة من وزارة الصحة الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المدرسة، حيث تم تعقيم المدرسة بالكامل وإبلاغ أولياء الأمور بأنه فى حالة ظهور أى أعراض على أبنائهم إبلاغ المدرسة، مشددة على أن الدراسة لم تتوقف ولم تغلق المدرسة والفصل الذى تدرس فيه الطفله المصابة نسبة الحضور فيه مرتفعة.

وشددت المدرسة تم تعقيم جميع الفصول والطرقات والحمامات بالمدرسة، مؤكدة أن المدرسة نفذت أعلى معدلات الوقاية المتبعة.