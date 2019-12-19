شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت حملة مكبرة فى حى الدقى اليوم الخميس، فى رفع الإشغالات بشارع التحرير ومنطقة مقار والكوبرى الخشب، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وأكد حى الدقى أن الحملة تمت تحت غطاء أمنى، بقيادة اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح حى الدقى، وإشراف اللواء فخر الدين، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال، والعميد أحمد مجدى، مدير شرطه مرافق الجيزة، والعميد محمد الطويل مأمور قسم الدقى، وتأمين من قوات الأمن والدفاع المدنى وضباط مباحث قسم الدقى، ونواب رئيس حى الدقى .

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (1)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (2)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (3)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (4)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (5)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (6) Advertisements

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (7)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (8)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (9)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (10)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (11)

حى الدقى يزيل الإشغالات بشارع التحرير وكوبرى الخشب (12)



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