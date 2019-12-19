شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2663 بينهم 34 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن إجمالى المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2663 شابا، بينهم 34 من ذوى الاحتياجات، بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من 6131 شابا مسجلا بالمديرية باحثا عن العمل، فضلا عن مراجعة 64 عقد عمل بالخارج.

وقال الوزير: إنه تلقى تقريرا بذلك من عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال نوفمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 421 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محاضر مخالفات لـ 206 منشأة، والتفتيش على 1289 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 201 محضر لمنشآت مخالفة للقانون.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى إطار متابعة الشكاوى فى مجال علاقات العمل تم تسوية 25 شكوى وديا، وأحيلت 35 شكوي للقضاء، ومازالت 85 شكوى تحت البحث والدراسة، وحفظ 12 شكوى من أصل 157 شكوى قدمت للمديرية.

وعقدت المديرية 19 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعى، والإدمان ، وتعاطى المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، و15 ندوة توعية فى مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.