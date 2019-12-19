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حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندى إدارات قوات الأمن بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، حيث شارك في عملية التبرع بالدم الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بالشرقية.

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جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

رئيسية
زيزي

 

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