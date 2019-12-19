أخبار مصر | تبدأ بـ50 جنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبدأ بـ50 جنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة الصف للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية فى حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 الى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.

جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيه.