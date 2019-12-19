أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لمدينة العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لمدينة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، توقيع 3 مذكرات تفاهم تتعلق بمدينة العلمين الجديدة، الأولى تتضمن تكوين تحالف يشمل شركة كونتراكت وسيتى إيدج وشركة engie لتكوين شركة جديدة تكون مسئولة عن إدارة وصيانة العقارات بمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

ويشمل بروتوكول التعاون الثاني، مع شركة ماجد الفطيم، إدارة وتسويق وصيانة المول التجارى بمدينة العلمين الجديدة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 2020.

ويتضمن البروتوكول الثالث، مع شركة the village اللبنانية، إدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.