أخبار مصر | وزير الآثار يكشف عن عدد القطع المنقولة إلى المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يكشف عن عدد القطع المنقولة إلى المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف من جميع المواقع والمتاحف الاثرية حتى الآن حيث بلغ عددها 49603 قطعة أثرية، كما كشف عن عدد القطع التي تم ترميمها وصيانتها بالمتخف حيث بلغ إجمالي عددها 46600 قطعة أثرية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى المتحف المصرى الكبير، لمتابعة أعمال التنفيذ، وتطوير المنطقة المحيطة، حيث عقد اجتماعا موسعا بمقر المتحف، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

