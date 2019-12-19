أخبار مصر | عاجل.. الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الدقي للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح‪ .‬

وأصدر محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادي الصيد، ومحيي الدين أبو العز، والمساحة وعبد الرحيم صبري وجابر بن حيان، وميشيل باخوم، وبين السريات، وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجاري، وما بين 260 جنيها إلى 800 جنيه للمتر الإداري وما بين 180 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر، والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع، بنطاق حي الدقي والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وهي شارع الدقي من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي ومن كوبري الدقي حتى آخره، وشارع التحرير من الكوبري الخشب حتى كوبري الدقي ومن كوبري الدقي، حتى بداية كوبري قصر النيل، وشارع النيل وشارع السودان، من بداية كوبري فيصل، حتى الكوبري الخشب، ومن الكوبري الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان وشارع أحمد الزيات وشارع السكري وميدان المساحة، حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجاري، وما بين 320 جنيها إلى 1920 جنيها للتصالح الإداري وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكني.