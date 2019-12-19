أخبار مصر | محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير شارع الحجاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير شارع الحجاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارعي الحجاز وجسر السويس، والذي تقوم بهما مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق ورئيس حي مصر الجديدة، بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحورين ورفع تراكمات ومخلفات الحفر أولا بأول، وتكثيف أعمال الأنارة بزيادة عدد الأعمدة وصيانة الموجود فعلياً ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن شارع الحجاز يعد محورا مروريا مهما بشرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالي 5,300 كيلومتر بدءاً من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مروراً بميادين روكسي والمحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة، مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة وأكد على سرعة الانتهاء من اعمال التطوير، وبلغت نسبة التنفيذ به 65%.

وتابع: كذلك محور جسر السويس بطول امتداده من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بطول 5 كم، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالي 35% تشمل توسعة للشارع وإعادة رصف مع تطوير الأرصفة وتقليم الأشجار وتزويد الإنارة العامة مع مراعاة تخصيص أماكن لانتظار السيارات.

