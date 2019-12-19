أخبار مصر | وزير الآثار: انتهاء 94.5% من أعمال المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: انتهاء 94.5% من أعمال المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن تقدم الأعمال في مشروع المتحف المصري الكبير، بلغ نحو 94.5% من حجم الأعمال في المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمتحف المصرى الكبير، لمتابعة أعمال التنفيذ، وتطوير المنطقة المحيطة، حيث عقد اجتماعا موسعا بمقر المتحف، حضره الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت وزير الآثار إلى أن المساحة البنائية للمشروع تتعدي 48 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة مناطق العرض المتحفي 168 ألف متر مربع، حيث يقام المتحف على مساحة تتعدى 500 الف متر مربع، مشيرا إلى أن أهم القطع التي سيتضمنها المتحف هي تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، إلى جانب توابيت الملك توت ومقاصيره، و خبيئة العساسيف، التي تم اكتشافها في أكتوبر الماضي.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير يعتبر اكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني.