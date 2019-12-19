أخبار مصر | وزارة الرياضة تتابع مشروع الطرح الاستثماري بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تتابع مشروع الطرح الاستثماري بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، مراكز شباب الأقصر لمتابعة مشروع الطرح الاستثماري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات حق الانتفاع بمراكز شباب المحافظة.

واستعرضت اللجنة من خلال زيارة مركز شباب الطود، فرص الاستثمار وذلك لطرح مشروع حمام سباحة ونقل الملعب الخماسي لعمل قاعة أفراح ومحلات بالمركز.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة مشروع الطرح الاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص فى عدد 477 مركز شباب فى 18 محافظة.

وتقوم الوزارة بطرح المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 5 و25 سنة، وذلك بغرض الإدارة والتطوير والإنشاء، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بتنفيذ مشروعات فيها تعود لمراكز الشباب بعد انتهاء فترة حق الانتفاع، مع الاستفادة بقيمة إيجارية تحصل الوزارة منها على 25% ومركز الشباب على 75%، ضمن خطة تشمل 477 مركز شباب فى 18 محافظة.