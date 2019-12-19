أخبار مصر | الكشف عن تمثال ضخم للإله حورس بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تمثال ضخم للإله حورس بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان تمثال ضخم للإله حورس وذلك اثناء اعمال التنقيب الأثري للبعثة داخل بقايا صالة الأعمدة بمعبد ملايين السنين الخاص بالملك امنحتب الثالث بمنطقة كوم الحتان بالبر الغربي بالأقصر.

وأوضح فتحي ياسين مدير عام آثار غرب الأقصر أن التمثال المكتشف مصنوع من الجرانيت الاسود و يبلغ طوله 1.85 م. وهو يصور الإله حورس في هيئة الصقر واقفا مرتديا النقبة فاقد الأرجل والأذرع مكسورة.

Advertisements

وقالت الدكتورة هوريج سوروزيان إن هذا الكشف يأتى فى إطار مشروع "ترميم تمثالي ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث"، والذي بدأ فى عام 1998 تحت إشراف وزارة الآثار والمعهد الالماني للاثار وذلك للحفاظ على بقايا المعبد وإعادة بناءه من جديد.

وأشارت إلى أن التمثال المكتشف في حالة جيدة من الحفظ وأنه يمثل قيمة فنية وعلمية وأثرية هامة لأنه سوف يساهم في تقديم الصورة الكاملة للمعبد خاصة بعد انهياره بسبب زلزال مدمر فى القرن الثامن والعشرين ق.م. واستخدمت الحجارة لبناء معابد وتماثيل ملكية أخرى فى عصر الرعامسة، ويخضع الآن المثال لعملية الترميم وسوف تستمر البعثة في التنقيب للبحث عن ارجل التمثال.

وقد اكتشفت البعثة ايضا تماثيل نصفية رؤوس لبعض المعبودات، والجدير بالذكر أن البعثة عثرت من قبل علي العديد من التماثيل الضخمة لآلهة وللملك أمنحتب الثالث زوجته الملكة تي بالإضافة الي عدد كبير جدا من تماثيل تصور الإله سخمت في العديد من المواقف حيث انه من المعروف ان الملك أمنحتب الثالث قد أقام بمعبده الجنائزي الذى أطلق عليه اسم معبد ملايين السنين عددا كبيرا من تماثيل الإلهة سخمت طلبا لحمايتها بصفتها "الربة القوية" لتحمي المعبد من الأخطار جنبا إلى جنب لحماية الملك من الأمراض ولقدرتها على الشفاء.