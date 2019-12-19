أخبار مصر | لجنة انتخابات البيطريين تستعد لفتح باب الترشح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات البيطريين تستعد لفتح باب الترشح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، والتى تضم فى عضويتها كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور ناجى سلام، انتهاء استعداداتها لتلقي طلبات الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية عدا "القاهرة -الجيزة –قنا" لعام 2019/2020.

وقال الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة: إن اللجنة ستتواجد بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ابتداء من الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2019، من العاشرة صباحًا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة عشرة أيام متصله، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 من ديسمبر الجارى.