أخبار مصر | وزير الأثار لـ"مدبولي": نقل 49603 قطعة إلى المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار لـ"مدبولي": نقل 49603 قطعة إلى المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا موسعا بمقر المتحف المصري الكبير وزير الاثار الدكتور خالد العناني، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد العناني، تقريراً حول موقف تقدم الأعمال في مشروع المتحف المصري الكبير، موضحاً أنه تم إنجاز نحو 94٫5% من حجم الأعمال.

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وأضاف أن إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية بلغ 49603 قطع، وبلغ إجمالي ما تم ترميمه وصيانته 46600 قطعة أثرية.

ولفت وزير الآثار إلى أن المساحة البنائية للمشروع تتعدي 48 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة مناطق العرض المتحفي 168 ألف متر مربع، حيث يقام المتحف على مساحة تتعدى 500 الف متر مربع، مشيرا إلى أن أهم القطع التي سيتضمنها المتحف هي تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، إلى جانب توابيت الملك توت ومقاصيره، و خبيئة العساسيف، التي تم اكتشافها في أكتوبر الماضي.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير يعتبر اكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني.