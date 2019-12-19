أخبار مصر | بدء الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الدفاع الأفارقة بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الدفاع الأفارقة بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قبل قليل اجتماع الجلسة الختامية لفعاليات الإجتماع العادى الخامس عشر لأجهزة السلامة والأمن الأفارقة بحضور وزراء الدفاع الدول الأعضاء، وذلك بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم التصديق على عدد من التوصيات التي أوصت بها اللجنة الفنية المتخصصة للامن والسلامة الإفريقية والتي انعقدت لمدة ثلاثة أيام في بداية الفاعليات واعقبها اجتماع السادة رؤساء أركان الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي.