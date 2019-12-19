أخبار مصر | بيان عاجل من الأزهر ردا على قانون الجنسية الهندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأزهر ردا على قانون الجنسية الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأزهر الشريف، عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام ٢٠١٥، داعيا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.

وأكد -الأزهر فى بيان له- أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪؜ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.

وشدد الأزهر الشريف على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.

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أعلنت السلطات الهندية، أمس، فرض حظر التجوال في ولاية آسام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة لإقرار قانون يحظر على المسلمين المهاجرين إلى الهند الحصول على الجنسية.

كما فرضت حظًرا على التجمعات العامة الكبيرة في شمال شرق دلهي بعد أن تحولت الاحتجاجات ضد تعديلات قانون المواطنة إلى أعمال عنف بعد ظهر الثلاثاء، وقال المتحدث باسم شرطة دلهي، آرون ميتال إن الحظر تم فرضه إلى أجل غير مسمى وسيتم رفعه بعد مراجعة الشرطة للوضع الأمني في المنطقة.

وألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص بسبب أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء، في شمال شرق دلهي.