أخبار مصر | ‏البحوث الإسلامية: تنفيذ 49 حملة توعوية خلال العام الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏البحوث الإسلامية: تنفيذ 49 حملة توعوية خلال العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقريره السنوي عن تنظيم (49) حملة توعوية خلال ‏عام 2019، شارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف ونُفّذت فعالياتها من خلال ‏آلاف اللقاءات المباشرة مع الناس في كل محافظات الجمهورية

ذلك في إطار توجيهات ‏فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتوعية الشاملة والتواصل المستمر ‏مع الناس في مختلف أماكن تواجدهم وبمختلف فئاتهم العمرية

وانتشر وعاظ ‏وواعظات الأزهر الشريف في مراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة ‏وقطاعات الأمن المركزي والسجون والمصانع والمعاهد والمدارس بالإضافة إلى المساجد ‏ودور الرعاية الاجتماعية‎.‎

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن الحملات التي أطلقها المجمع ‏خلال العام الجاري استهدفت التواصل مع الناس بشكل غير تقليدي في جميع أنحاء ‏الجمهورية، وتوعيتهم بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل ‏تحديا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي، فضلا عن القضايا الشائكة التي ترتبط ‏بجوانب التربية والقيم الأخلاقية وعوامل الإحباط واليأس وفقدان الأمل إلى غير ذلك.‏

Advertisements

وأضاف عيّاد أن الحملات ركّزت على بيان مسؤولية الإنسان، واستشعار تلك المسؤولية ‏نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التي تتحمل المسؤولية ‏والتي تدرك معاني الانتماء للوطن، وكذلك توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية ‏الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض ‏بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم ‏الأخلاقية في حياتنا‎.‎

أوضح الأمين العام أن الحملات تناولت في برنامجها أهمية القراءة والعلم والوعي في بنا ‏الأفراد، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقي، ‏ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر ‏التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم والحفاظ على ‏مقدراتهم‎.‎

ولفت إلى أنه من أهم الحملات التي أطلقها المجمع خلال 2019: حملة بطولات الماضي ‏وتطلعات المستقبل، القراءة تبني الإنسان وبها ترتقي الأوطان، الإرادة والتحدي، وعي ‏الأبناء.. أمانة، بيئتك عنوانك، التعليم يبني الأشخاص وبه ترتقي الأوطان، أمانة الكلمة، ‏معا ضد العنف الأسري، لا للثأر، بالنبي نقتدي، حملة حياتك أمانة فحافظ عليها‎.‎

أكد الأمين العام أنه لم تقتصر الحملات التي أطلقها المجمع على الاتصال المباشر فقط ‏وإنما تم إطلاقها إلكترونيًا من خلال توجيه نصائح تربوية وتنموية متنوعة للطلاب ‏والمعلمين وأولياء الأمور ومخاطبة كل شريحة بأسلوب مفهوم وبلغة سهلة مع التركيز ‏والإيجاز، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيسبوك وتويتر"، والموقع ‏الإليكتروني الرسمي للمجمع، لتحقيق الهدف من توعية أكبر قدر من الناس بالقضايا ‏المختلفة‎.‎

وأشار عياد إلى أن الحملات الإليكترونية ركزت على جانب مهم يتعلق بالاستخدام الأمثل ‏للتكنولوجيا والاستفادة منها في المعرفة والتواصل البناء دون الوقوع في أضرارها، ومن ‏خلال عدة محاور مهمة منها: استعادة دور الأسرة في التربية والمتابعة المستمرة لأفرادها ‏في مراحلهم العمرية المختلفة، وهو ما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بالبناء الفكري للأبناء ‏وليس البناء الجسدي فقط، فالمخاطر الفكرية التي تهدد حياة الأبناء أكثر من المخاطر ‏الجسدية‎.‎