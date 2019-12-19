مصر | قطعوا لحمه.. 15 يوما لـ3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطعوا لحمه.. 15 يوما لـ3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس 3 عاطلين 15 يوم على ذمة التحقيقات لقتلهم لسائق توك توك بمنطقة كرداسة، لسرقة مركبته الخاصة به

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة قتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص، وهم بائع كبدة 21 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 21 سنة، لسرقته والاستيلاء على التوك توك الخاص به، أنهم 3 عاطلين قاموا بوضع خطة محكمة لسرقته، فقام المتهم الاول والثاني باستقلال التوك توك معه من منطقة الشيشيني، حتى وصولهم لمكان الواقعة، وكان ينتظرهم المتهم الثالث ليساعدهم في السرقة، وانهالو عليه ضربًا بعصا غليظة،حتى سقط على الأرض ولكنه كان يصارعهم بكل قوته حتى لا يسرقوا مركبته، فيما قاموا بالامساك بزجاجة وتقطيع لحمه، وسرقوه وفروا هاربين، حتى تم القبض عليهم وارشدوا عن التوك توك الخاص بالسائق

وأمرت النيابة، بشمال الجيزة، حبس المتهمين بقتل السائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة سائق تو توك قتل على يد 3 أشخاص بمنطقة كرداسة، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وذلك بقصد سرقة التوك توك الخاص به

بداية الواقعة، كانت بمرور ضباط من وحدة مباحث كرداسة، بمدخل منقطة المنصورية، تلاحظ لهم وجود شخص ملقى على الأرض، مصاب بكدمات وسحجات وجروح متهتكة متفرقة بالرأس، وبمناقشته قال إنه " سائق توك توك، وإن شخصين كان يستقلان معه التوك توك من منطقة الشيشيني، لتوصيلهما إلى أبو رواش، وعند وصولهما، تعدوا عليه بالضرب، وحضر آخر وساعدهم بالضرب بالعصا، وقطعوا لحمي بزجاجة، وسرقوني وهربوا" وعقب ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وعلى الفور، أخطر اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، المستشار محمد القاضى، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

وبدأت القوات في فحص المشتبه فيهم، وبدأت في تتبع خط سير المجني عليه، ومراجعة الكاميرات، من منطقة الشيشيني، وصولا لمدخل منطقة المنصورية، حتى تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، بعد فحص الكاميرات، ومناقشة عدد من شهود العيان، ورواد المنطقة.

وجرى استئذان النيابة العامة، لضبط الثلاثة المشتبه بهم، وألقي القبض عليهم بمعرفة قوة أمنية من المباحث، وتبين أنهم "بائع كبدة 21 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 21 سنة"، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق