مصر | تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شبكة استقطاب الأطفال بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شبكة استقطاب الأطفال بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في واقعة استقطاب 4 أطفال وهم: محمد ومحمود وإبراهيم وجلال، يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا على يد اثنين من العاطلين وهما "علي. م" يبلغ من العمر 21 عامًا، و"سيد" يبلغ من العمر 22 عامًا، من منطقة الدقي والعجوزة، لاستغلالهم للتسول ثم سرقة أموالهم التي يتحصلون عليها من السرقة.

واعترف الأطفال خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم يعملون في جمع القمامة بشوارع الدقي والعجوزة، ولا يقوموا بأعمال التسول، ثم قام المتهمين باستغلالهم لصغر أعمارهم ليقوموا بأعمال التسول، ويطلبوا منهم سرقة أشياء أخرى، وإذا رفضوا يتم التعدي عليهم بالضرب، فكانوا يوافقوا على طلبات المتهمين، ويقوموا بالسرقة والتسول، ثم يأخذوا المتهمين المبالغ كاملة ولا يعطون لهم شئ

وبمواجهة المتهمين، في واقعة استغلال الاطفال للتسول والسرقة، أنكروا في البداية ارتكاب الواقعة، وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا

بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة استقطاب 4 أطفال وهم "محمد" و"محمود" و"إبراهيم" و"جلال" يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا، على يد اثنين من المتهمين وهما "على.م" يبلغ من العمر 21 عامًا و"سيد.ج" 22 عامًا، ويعملوا متسولين بمنطقة العجوزة.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لدار رعاية الاحداث، يفيد باستغلال أطفال يبلغ أعمارهم من 14 عامًا حتى 17 عامًا، للسرقة والتسول، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.