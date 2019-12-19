مصر | بـ"9 ملايين جنيه".. سقوط أخطر تاجري مخدرات بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"9 ملايين جنيه".. سقوط أخطر تاجري مخدرات بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ووالده "مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وكشفت التحريات أنهما قاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9،500،000 مليون جنيه) تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.