مصر | مديريات الأمن تواصل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديريات الأمن تواصل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مديريات الأمن، تفعيل المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بالاشتراك مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية

وذلك لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بمديرية أمن القاهرة، مديرية أمن أسوان، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن الشرقية، مديرية أمن الغربية، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن المنوفية، مديرية أمن بنى سويف، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن سوهاج.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.