مصر | شاهد.. الصور الأولى لانقلاب أتوبيس مدرسة بالمقطم

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أصيب سائق و5 أطفال فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة المقطم صباح اليوم الخميس.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتلقيه بلاغا من الرائد محمود أسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم مفاده انقلاب أتوبيس ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد فتحي معاون المباحث وتبين انقلاب أتوبيس يحمل أطفال وأسفر الحادث عن إصابة سائق و5 أطفال وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.