مصر | لجنة أمنية للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة أمنية للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت وزارة الداخلية، لجنة أمنية من "قطاع حقوق الإنسان" بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، للمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق المديرية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

واستهدفت أعمال اللجنة التأكد من مدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.

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كما تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية وسعيها الدائم فى تطوير ورفع معدلات الأداء الأمني، إدراكًا لأهمية الأمن فى تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الرفاهية والاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل مواصلة المرور على المواقع الشرطية والخدمية للتأكد من حصول المترددين عليها، على مختلف الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها، بما يكفل سهولة أداء الخدمة والحصول عليها وإثراء منظومة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.