مصر | عاجل.. انقلاب أتوبيس مدرسة بالمقطم وإصابات بين الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقلاب أتوبيس مدرسة بالمقطم وإصابات بين الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب منذ قليل، 6 طلاب إثر حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لمدرسة، بنزلة مساكن 70 فدانًا، بالمقطمـ وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفوجئ سائق الأتوبيس، في أثناء انتظاره على منحدر مساكن 70 فدانًا، بأن الأتوبيس ليس به فرامل، ولا يستطيع السيطرة عليه، بعد أن تحرك، حتى انقلب.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأوناش لرفع الأتوبيس وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السيارات".