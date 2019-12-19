مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

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انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع البحر الأعظم، أعلى الطريق الدائري، شارع الهرم، طريق الإسماعيلية الصحراوي، كوبري 15 مايو، كوبري 6 أكتوبر، مدينة نصر، محور صفط اللبن، شارع السودان، محور صلاح سالم، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

وانتظمت حركة السيارات في الطريق من مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، وتباطأت حركة السيارات من كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، ومن مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وانتظمت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وتبين تكدس حركة السيارات بشارع النيل المتجه من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، وتكدست الحركة المرورية من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وانتظمت حركة السيارات في الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

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شارعا الهرم وفيصل

شهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

ظهرت كثافات مرورية عالية بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس، وانتظمت حركة السيارات من محطة مصر إلى غمرة.

كوبري 15 مايو

ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وانتظمت الحركة المرورية في الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.