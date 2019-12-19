مصر | بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الخميس، طريق الاسكندرية الصحراوي من الكليو 32 حتي الكليو 55 لوجود شبورة مائية.

وتم إغلاق الطريق في الاتجاهين، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

