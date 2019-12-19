شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حملة «حقك تنظمي» قدمت خدماتها بالمجان لـ242 ألف سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لـ242 ألف منتفعة، ضمن حملة «حقك تنظمي» والتي تم إطلاقها الأسبوعين الماضيين من شهر ديسمبر الجاري بـ9 محافظات هي «دمياط والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء»، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة لـ242 ألف و715 منتفعة منهن 46 ألف و439 منتفعة جديدة، لافتاً إلى أن تلك الحملة تمثل آخر مرحلة لمبادرة «أيامنا أحلى» التي نفذها القطاع خلال العام الحالي 2019، حيث حصلت 208 آلاف و53 منتفعة منهن على وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة بعد تقديم المشورة.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه تم تقديم 385 ندوة توعوية بمبادرة «أيامنا أحلى» والتي استهدفت جميع الفئات العمرية للرجال والشباب من الجنسين والحموات والأسر المصرية والمرأة العاملة تحت عناوين (كلام رجالة، وحماتي حياتي، وأسرتنا مثالية، وهمسة لصحتك، ونظمتي)، وذلك لرفع وعي الجمهور بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع.

وتابعت «السنباطي» أن الحملة قدمت أيضاً خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المنتفعات، وصرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان.

وأضافت «السنباطي»، أنه تم تنفيذ الحملة من خلال 77 إدارة صحية في المحافظات التسع و1724 وحدة ثابتة ومتنقلة بالمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وكشفت «السنباطي» عن أنه سيتم استئناف الحملات خلال العام القادم 2020 في باقي محافظات الجمهورية استكمالاً لجهود وزارة الصحة والسكان المستمرة من أجل الارتقاء بصحة الأسرة، والمساهمة في ضبط النمو السكاني دعماً لجهود الدولة في التصدي للزيادة السكانية.