شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منتدى التنميه البيئية لسيناء في جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، منتدى التنمية البيئية لسيناء، الخميس، تحت عنوان «خريطة رقمية ومستقبل اقتصادى».

واستقبلت «هجرس» اللواء سعيد بده، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، والدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى، والدكتور مايكل شنايدر، أستاذ المياه بجامعة برلين.

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وقالت «هجرس» إن الجامعة تتميز بدور ريادى في مجال تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وتحرص دائما على تقديم حلول لمشكلات البيئة المحيطة وإجراء بحوث تطبيقية تهدف لتحقيق مصدر دخل وفرص عمل، مما يعظم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، خاصة في سيناء.

فيما أكد الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى جاهدة من خلال عقد هذا المنتدى لتحويل المشروعات والبحوث التطبيقية التي أجريت على أرض سيناء إلى مشروعات تنفيذية تضمن مصدر دخل مستدام وتساهم أيضا في تحقيق بعض أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، عميد كلية العلوم، إلى أن المنتدى يهدف إلى بحث فرص تحويل المشروعات التطبيقية إلى مشروعات تنفيذية، مضيفًا أن المنتدى يهدف إلى حصر الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية في سيناء.