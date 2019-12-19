شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الشرقية تجري حركة تنقلات محدودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية أمن الشرقية، بقيادة اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، حركة تنقلات محدودة لضباط الأقسام والمراكز الشرطية.

شملت الحركة نقل العقيد وليد عنتر من رئاسة قسم مكافحة المخدرات لرئاسة فرع البحث الجنائى بشرق الشرقية، والعقيد تامر أبوزيد لرئاسة قسم مكافحة المخدرات، والمقدم شريف عبدالعزيز لرئاسة قسم الآداب، والمقدم أحمد عبده لرئاسة قسم المعلومات، والمقدم محمد هدهود لرئاسة قسم الهجرة غير الشرعية، والمقدم أحمد شمس لرئاسة مباحث مركز فاقوس.

وضمت الحركة نقل النقيب أشرف قاسم، معاون لمباحث مشتول السوق، النقيب محمد المهدى، معاون لمباحث قسم أول الزقازيق، النقيب محمد مرغني معاون أول العاشر من رمضان، النقيب مؤمن عبدالسلام، معاون القنايات، النقيب سامح وحيد معاون مباحث بلبيس، النقيب أحمد حافظ، معاون صان الحجر، النقيب محمد محمود، معاون أبوكبير، النقيب سعيد الحمال معاون أول العاشر، النقيب منير قطب معاون الحسينية. وتضمنت الحركة أيضا نقل النقيب رمزى أبوزيد، إلى معاون مباحث منيا القمح، النقيب أحمد يحيي، إلى قسم الأسلحة الغير مرخصة، النقيب عمر النجار من معاون مباحث بلبيس، لرئيس لقسم المساعدات الفنية، النقيب أحمد فازى، إلى مباحث المرافق.