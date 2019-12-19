شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الكشف عن تمثال ضخم للإله حورس بمعبد «ملايين السنين» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت البعثة الآثرية المصرية الألمانية، برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، تمثالا ضخما للإله (حورس)، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري للبعثة داخل بقايا صالة الأعمدة بمعبد (ملايين السنين) الخاص بالملك أمنحتب الثالث، بمنطقة كوم الحتان بالبر الغربي بالأقصر.

وأوضح فتحي ياسين، مدير عام آثار غرب الأقصر- في تصريح اليوم الخميس- أن التمثال المكتشف مصنوع من الجرانيت الأسود، ويبلغ طوله 1.85م، وهو يصور الإله حورس في هيئة الصقر واقفا مرتديا النقبة فاقد الأرجل والأذرع مكسورة.

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من جانبها، قالت الدكتورة هوريج سوروزيان رئيسة البعثة، إن هذا الكشف يأتي في إطار مشروع «ترميم تمثالي ممنون ومعبدالملك أمنحتب الثالث»، والذي بدأ في عام 1998 تحت إشراف وزارة الآثار والمعهد الألماني للآثار، وذلك للحفاظ على بقايا المعبدوإعادة بناءه من جديد.

وأكدت أن التمثال المكتشف في حالة جيدة من الحفظ، ويعد قيمة فنية وعلمية وأثرية مهمة، حيث سيساهم في تقديم الصورة الكاملة للمعبدخاصة بعد انهياره بسبب زلزال مدمر في القرن الثامن والعشرين ق.م.

وأوضحت أنه تم استخدام الحجارة لبناء معابد وتماثيل ملكية أخرى في عصر الرعامسة، مشيرة إلى أن التمثال يخضع حاليا لعملية الترميم، وستستمر البعثة في التنقيب للبحث عن أرجل التمثال خاصة وأنه تم الكشف أيضا عن تماثيل نصفية رؤوس لبعض المعبودات.

يذكر أن البعثة الآثرية المصرية الألمانية عثرت من قبل على العديد من التماثيل الضخمة لآلهة وللملك أمنحتب الثالث زوجته الملكة تي بالإضافة إلى عدد كبير جدا من تماثيل تصور الإله سخمت في العديد من المواقف.. حيث أنه من المعروف أن الملك أمنحتب الثالث قد أقام بمعبده الجنائزي الذي أطلق عليه اسم معبد (ملايين السنين) عددا كبيرا من تماثيل الأله سخمت، طلبا لحمايتها بصفتها «الربة القوية» لتحمي المعبدمن الأخطار جنبا إلى جنب لحماية الملك من الأمراض ولقدرتها على الشفاء.