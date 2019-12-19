الرى تزيل 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية 12 قرارا إزالة بمسطح 48 متر عبارة عن أحواض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بزمام هندسة رى مريوط التابعة لتفتيش رى العامرية.

وأوضح تقرير لقطاع الرى أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات خلال شهر ديسمبر الجارى وأسفرت عن تنفيذ (250) إزالة ليصل إجمالى الإزالات بقطاع الرى (136314) إزالة.

كان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد كلف بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها لرفع كفاءتها.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (1)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (2)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (3)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (4)

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إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (5)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (6)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (7)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (8)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (9)



إزالة 12 حوض ماكينات رى مخالفة على ترعة رحيم بالإسكندرية (10)



