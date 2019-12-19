شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحدد سعر متر التصالح على مخالفات البناء بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بنطاق حى الدقى للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنية للمتر التجارى وما بين 260 جنيها إلى 800 جنية للمتر الإدارى وما بين 180 جنيها إلى 640 جنية للمتر السكنى للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا، حتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16مترا.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى، التى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى آخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع أحمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنية للمتر للتجارى وما بين 320 جنية إلى 1920 جنية للتصالح الإدارى وما بين 260 جنية إلى 1600 جنية للمتر السكنى