شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية توجه قوافل طبية لتقديم الرعاية للمواطنين بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأوفد قطاعى "المشروعات والتنمية - الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية عدة قوافل خدمية وإنسانية وطبية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بـ"قرية الحجيرات بمركز شرطة قنا بمحافظة قنا، منطقة أبوالريش البحرى دائرة مركز شرطة أسوان بمحافظة أسوان، نجع الترعة بمنشأة العماري دائرة قسم شرطة الأقصر بمحافظة الأقصر".

وفى هذا الإطار - تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الأهالي وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، لاسيما استخراج الأوراق الثبوتية، فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من الأهالي.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، حيث يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.

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