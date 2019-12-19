شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أراضى الدولة: التقنين مسئولية المحافظات وعليها الإسراع فى هذا الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من أجل الإسراع فى عملية التقنين ولم تكتف بالكتب الدورية التى ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين وإنما تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التى تظهر

وأوضح شريف إسماعيل، أن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر فى الاستجابة لأى طلب او تقديم أى دعم تطلبه المحافظات سواء على المستوى الفنى أو الإدارى أو التنسيق مع كافة الجهات، مشير إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الذى حضره ست من المحافظين أن نجاح التقنين الآن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم ادارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين فى إنجاز هذا الملف.

وقال "إسماعيل" إن الأمر الآن فى حوزة المحافظات والمطلوب مجهود أكبر سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لاصحابها مضيفا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعيا مفصلا عن معدلات الأداء فى كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولا بأول.

وأضاف أن اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر، التى تفرض علينا الإسراع فى إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين اوضاع المواطنين وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة ولابد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون.

وشدد المهندس شريف إسماعيل على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيرا الى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الاراضى التى تمت ازالة التعديات عليها خلال الموجات الأربعة عشر الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة اخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية اراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها .

وخلال الاجتماع الدورى الذى حضره محافظو القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس تم استعراض موقف التقنين لأراضى الدولة فى المحافظات الست وقدم المحافظون تقاريرا عن معدلات الاداء وبعض المعوقات التى تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين .

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ان الاجتماع ناقش ايضا دورة التقنين فى لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع فى إنجازها ،مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها.

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وخلال الاجتماع ايضا انتهت اللجنة الى عدد من القرارات

1- عقد لجنة مشتركة بين مسئولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف 2000 طلب تقنين بمدينة بدر

2- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولى محافظتى الفيوم وبنى سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الاراضى التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء فى إجراءات تقنينها

3- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودى مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم وذلك منعا لأى محاولات للتلاعب او التزوير

4- عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتى تخطت الـ 20 ألف طلب بسبب عدم استكمال الاحداثيات المطلوبة

5- عدم التعامل على أى أراضى بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانًا للالتزام بالقوانين التى تحكم التصرف فى أراضى محافظات سيناء

6- التزام المحافظات فى التعامل على أراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية

7- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ 20 بالمائة المخصصة للمحافظات وفقا للقانون من حصيلة التقنين.